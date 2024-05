Die ersten Aufzeichnungen über Zahnpflegemittel stammen bereits aus dem alten Ägypten um 3000 v. Chr. Damals benutzten die Menschen pulverisierte Mischungen aus Asche, Myrrhe, gemahlenen Eierschalen und Bimsstein, um ihre Zähne zu reinigen. Auch die Griechen und Römer entwickelten ihre eigenen Zahnpflegemittel, wobei sie oft Kreide und Ziegelstaub verwendeten.

Von Pulvern zu Pasten

Im 19. Jahrhundert begann dann die moderne Ära der Zahnpasta. In den 1820er Jahren kam in England eine Zahnpasta namens „Cream Dentifrice“ auf den Markt, die in kleinen Töpfen verkauft wurde. Der entscheidende Wandel kam jedoch im Jahr 1892 – natürlich in Form einer Verpackung – als Dr. Washington Sheffield aus Connecticut die erste Zahnpasta in einer faltbaren Blech- beziehungsweise Zinntube einführte. Diese Erfindung war für ihre Zeit revolutionär und bot eine hygienischere und praktischere Verpackung, die sich schnell durchsetzen konnte.