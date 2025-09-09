Feldmuehle treibt Restrukturierung voran und holt neuen Vertriebschef

In Abstimmung mit dem Betriebsrat wurden unter anderem die Produktionskapazitäten angepasst, das Schichtsystem überarbeitet und Veränderungen im Management vorgenommen. Ziel dieser Schritte ist es, die Planbarkeit, Verlässlichkeit und Pünktlichkeit für Kunden und Lieferanten zu erhöhen – bei gleichbleibend hoher Produktqualität.

Im Zuge der Neuausrichtung am Standort Uetersen kommt es im Bereich Vertrieb zu einer personellen Änderung. Nach fünf Jahren verlässt Vertriebsleiter Martin Mönke das Unternehmen zum 30. September 2025 im gegenseitigen Einvernehmen. Nachfolger wird Helmut Teuschler, ein Vertriebsexperte im Etikettenbereich. Er kommt von Nissha Metallizing Solutions. Gemeinsam mit der international tätigen Kollegin Stania Sabatkova wird er künftig den weltweiten Vertrieb der Feldmuehle-Produkte verantworten.

Ein weiterer Meilenstein in der Neuausrichtung ist die verstärkte Präsenz auf internationalen Fachmessen. So wird Feldmuehle erstmals mit einem eigenen Stand auf der Labelexpo in Barcelona (16.–19. September 2025) vertreten sein. Neben Stania Sabatkova wird auch die Geschäftsleitung vor Ort sein. Parallel dazu repräsentiert Helmut Teuschler das Unternehmen auf der Drintec in München, bevor das Team eine Woche später auf der Fachpack in Nürnberg präsent ist.