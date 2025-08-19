Highlight bei Bühnen: Biobasierte Klebstoffe

Unter dem Motto „easy4you – Bühnen. Die Schmelzklebeprofis“ erwartet Besucher und Besucherinnen ein praxisnahes Messeerlebnis. So zeigt Bühnen, wie sich Verpackungsprozesse mit individuell abgestimmten Systemen effizienter und ressourcenschonender gestalten lassen. Ein besonderes Highlight ist die exklusive Vorschau auf die neue HB 5020 – das smarte Nachfolgegerät der bewährten HB 5010-Serie. Die neue Generation vereint etablierte Technik mit zukunftsorientierten Features und verspricht mehr Prozesssicherheit und Effizienz. Mit einem menschenzentrierten Entwicklungsansatz zeigt Bühnen, wie sich Verpackungsprozesse durch individuell abgestimmte Systeme ressourcenschonend gestalten lassen. Im Mittelpunkt stehen auch die biobasierten Klebstoffe der Avenia-Serie, die durch hohe Leistung bei gleichzeitig reduziertem CO ₂ -Fußabdruck überzeugen.

Fachpack 2025: Halle 2, Stand 426