Das Konzept für die maßgeschneiderte Optik der Flasche und der Verpackung wurde in Zusammenarbeit mit dem Jägermeister Global Innovation & Design Team und der der Designagentur Mutter aus Hamburg umgesetzt.

„9556 Nights of Exploration ist in vielerlei Hinsicht ein Debüt in unserer Firmengeschichte. Noch nie haben wir ein so streng limitiertes Produkt hergestellt und es ist das erste Mal, dass wir produktionstechnisch eine Edition bis ins kleinste Detail individualisiert haben – und das bei einer Menge von nur 2.500 Exemplaren weltweit“, erklärt Marja-Lisa Jablonka, Manager Global Innovation & Design bei der Mast-Jägermeister SE.

Über 9556 Nights of Exploration

Die Essenz von „9556 Nights of Exploration“ geht zurück auf ein einmaliges zeitliches Experiment von Dr. Günter Findel, Schwiegersohn des Jägermeister-Erfinders Curt Mast. Er beschritt neue Wege, in dem er ein einziges Fass länger lagerte als jedes Fass zuvor. Er wollte herausfinden, wie sich der sogenannte Grundstoff entwickelt, wenn man ihn über die übliche Lagerzeit hinaus aufbewahrt. 9.556 Nächte später kann Jägermeister diesen seltenen Tropfen in die Flasche füllen und einen einmaligen und limitierten Kräuterlikör in einem exklusiven Packaging präsentieren.