Anlässlich der Abschlussveranstaltung am 22.11.2023 präsentieren die Teilnehmer der vier Standorte ihre Ergebnisse, im Makeathon-Jargon „Pitches“ genannt. Neben den oben beschriebenen Aufgabenstellungen in Crailsheim und Heilbronn, tüftelten die Teilnehmer in Waiblingen bei Rotzinger Pharmapack an der Konzeption eines AI-basierten Systems zur Generierung von Qualifizierungs-Dokumenten aus Input-Daten von Maschinen und deren Software. Zudem galt es, Generierungs-Regeln zu identifizieren und anhand eines Prinzipbeispiels zu präsentieren.

Bei Optima in Schwäbisch Hall standen zwei Aufgabenstellungen zur Wahl. Die Studenten sollten entweder Kindersicherungen an wiederverschließbaren Verpackungen entwickeln oder anhand des Themas "Erkennung und Sortierung von Objekten in pharmazeutischen Abfüllanlagen durch Robotik unterstützt vom digitalen Zwilling" zeigen, wie verschiedene Technologien in einer Anwendung vereint werden können.