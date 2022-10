„Mit Michael Lang übernimmt eine langjährige und erfahrene Führungskraft der Multivac-Gruppe die Leitung der Tochtergesellschaft TVI Entwicklung und Produktion GmbH“, erklärt Christian Traumann, Geschäftsführender Direktor bei Multivac.

Lang hatte nach dem Ingenieurstudium der Feinwerktechnik zunächst verschiedene Führungsfunktionen in der Maschinenbauindustrie inne. Nach Abschluss seines Studiums Master of Business Administration (MBA) trat der heute 56-jährige dann im Juni 2007 bei Multivac ein – als Leiter des Geschäftsbereichs Automatisierungstechnik. Später wurde er Hauptbereichsleiter der neu gegründeten Sparte Systeme. 2020 schließlich Executive Vice President Technics der neuen Business Unit Food Medical & Consumer Solutions (FMCS).

Fokus auf Maschinen-Portfolio und Automatisierungslösungen

„Wir erleben in den letzten Jahren, dass in der Lebensmittelindustrie die Nachfrage nach Automatisierungslösungen massiv ansteigt“, kommentiert Lang. „Deshalb werden wir das Maschinen-Portfolio von TVI weiter ausbauen und neue Automatisierungslösungen entwickeln – mit Sensorik, übergeordneten Steuerungen und intelligenter Software.“ Ein Bereich, in dem Lang Erfahrung mitbringt. Seit seinem Eintritt bei Multivac verantwortete der Ingenieur und Manager maßgeblich den Aufbau und Ausbau des Portfolios an automatisierten Lösungen.