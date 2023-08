„Es ist spannend, mit Einzelhändlern wie Netto zusammenzuarbeiten, die dem Rest der Branche mit gutem Beispiel vorangehen und den Weg für eine Kreislaufwirtschaft ebnen", erklärt Riley McCormack, CEO von Digimarc. „Nachhaltigere Verpackungen werden zu einem geschäftlichen Muss, und die digitalen Wasserzeichen von Digimarc verändern das Recycling als validierte Möglichkeit, die Kreislaufwirtschaft deutlich zu verbessern."

„Die Digitalisierung unserer Lebensmittelverpackungen mit der Digimarc-Technologie ermöglicht uns, die Kassierabläufe zu erleichtern – das gilt für unsere Filial-Teams als auch für unsere Kundinnen und Kunden an den SB-Terminals. Zusätzlich haben die nicht-sichtbaren Wasserzeichen den Vorteil, dass wir unsere Eigenmarkenverpackungen wertiger gestalten können. Perspektivisch hoffen wir, dass Digimarc Recycle in Deutschland eingesetzt wird und Netto somit einen wichtigen Beitrag zum noch effektiveren Kunststoffrecycling leistet", kommentiert Christina Stylianou, Unternehmenssprecherin von Netto. Netto Marken-Discount ist seit 2018 in Deutschland der erste und laut eigenen Angaben einzige Einzelhändler, der das digitale Wasserzeichen von Digimarc auf den Verpackungen des Food-Eigenmarkensortiments integriert.