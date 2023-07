Neue Claims, unveränderte Botschaft

Gelb und Magenta sind weiterhin die dominanten Farben der gemeinsamen Kampagne, die erstmals im November 2022 durchgeführt wurde. Auch die humorvolle, mitunter asonante Wortwahl ist erhalten geblieben. Mit Reimen wie „Erst klein machen, dann reinmachen“ zeigen die Plakate, wie und wohin Getränkekartons entsorgt werden müssen: zusammengefaltet in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack. „Mit der Fortsetzung der Kampagne erreichen wir bei den Netto-Kundinnen und -Kunden einen Wiedererkennungseffekt“, so Axel Subklew, Sprecher von „Mülltrennung wirkt“.