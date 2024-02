Vorbereitungen auf Flaschenpfand

In Hinblick auf die Einführung eines flächendeckenden Einweg-Pfandsystems investiert PET to PET in seinen Unternehmensstandort: „Wir erwarten eine größere Rücklaufmenge und eine sauberere Flaschenqualität, welche eine weitere Steigerung des Recyclatanteils in der Flasche ermöglicht. Dazu ist aber auch die Anpassung unserer Anlage an die geänderten Materialqualitäten erforderlich“, erklärt Thomas Billes, Geschäftsführer der PET to PET.

In Vorbereitung auf die höhere Rücklaufmenge wird in diesem Jahr die vorhandene Siloanlage mit einem Speichervolumen von circa 640 m3 um ein weiteres, 140 m3 großes Lagersilo erweitert. Darüber hinaus entsteht aktuell noch ein 225 m2 großes Bürogebäude. Neben weiteren Büroflächen soll dieser Komplex auch Sozialräume, wie Umkleide- und Sanitärräume für Mitarbeiter, sowie einen Veranstaltungsraum für Feierlichkeiten und Meetings enthalten.