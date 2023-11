3. Ausnahmeregelungen bei den Wiederverwendungszielen für bestimmte Transportverpackungen

Plastics Europe befürwortet Maßnahmen zur Stärkung von Mehrwegsystemen, sofern diese auf Lebenszyklusanalysen basieren. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Haltbarkeit bieten Kunststoffe das Potenzial, in Mehrweg- und Nachfüllsystemen in verschiedenen Anwendungen genutzt zu werden und dabei viele Nutzungszyklen zu durchlaufen, bevor die Produkte ihr Nutzungsende im Recycling erreichen.

Gleichzeitig muss für jede Anwendung die beste Gesamtbilanz für die Umwelt Priorität haben. In Fällen, in denen die Wiederverwendbarkeit nachteilige Effekte auf die Ökobilanz hat oder praktikable Optionen zur Wiederverwendung fehlen, sollten Ausnahmen von den Zielvorgaben für die Wiederverwendung vorgesehen werden. Ein Beispiel hierfür sind flexible Formate und Paletten-Verpackungen wie Stretch- und Schrumpffolien, die für den sicheren Transport in der Lieferkette verwendet werden. Obwohl diese Transportverpackungen recycelbar sind und bereits in großem Umfang recycelt werden, sind praktikable Lösungen für eine effiziente Wiederverwendung oder wiederverwendbare Alternativen nicht ersichtlich. Eine Wiederverwendungsvorgabe für diese Arten von Transportverpackungen würde de facto zu einem Verbot einer Verpackung führen, die für den sicheren Transport von Produktladungen unerlässlich ist, da sie die Stabilität der Ladung gewährleistet und das Produkt vor Beschädigungen oder Unfällen schützt.

Zusätzlich wird betont, dass die Zielvorgabe für die Wiederverwendung von Transportverpackungen für Haushaltsgeräte unverhältnismäßig ist, da sie nicht berücksichtigt, dass diese Verpackungsarten je nach Größe, Gewicht und anderen spezifischen Konstruktionsmerkmalen der einzelnen Haushaltsgeräte sehr unterschiedlich sind und gleichzeitig stoßdämpfenden Schutz bieten. Eine solche Zielvorgabe würde daher funktionale und logistische Anforderungen beim Transport solcher Haushaltsgeräte beeinträchtigen.

4. Kein Verbot von recycelbaren Einweg-Kunststoffverpackungen in Anhang V

Verpackungen wie Schrumpffolien oder Foliensammelverpackungen spielen eine wichtige Rolle, um die Unversehrtheit der verpackten Waren zu schützen und ihren Transport zum Verbraucher zu erleichtern. Ein einseitiges Verbot dieser Verpackungsarten aus Kunststoff ist unverhältnismäßig, da diese Formate bereits heute recycelbar sind und mit großen Mengen an recyceltem Kunststoff hergestellt werden können. Dabei werden die Umweltauswirkungen und die Ökobilanz möglicher Alternativen im Gesetzesentwurf nicht ausreichend berücksichtigt.

5. Einführung von material- und technologieneutraler Design-for-Recycling Kriterien

Die Definition von Rezyklierbarkeit und Recycling kann nicht ausschließlich auf dem Konzept des geschlossenen Kreislaufs basieren (also Recycling von Verpackungen zu Verpackungen). Ein geschlossener Kreislauf ist nur für bestimmte Fälle und Materialien sinnvoll und umsetzbar. Derzeit basieren die Recycling- und Kunststoffproduktionsprozesse in Europa darauf, dass das recycelte Produkt eine Mischung aus Rezyklat aus verschiedenen Kunststoffabfällen unterschiedlicher Anwendungen ist. Ein „Closed Loop“ würde eine vollständige Umstrukturierung oder die Einrichtung neuer Verarbeitungslinien pro Recyclinganlage und Polymer pro Anwendung sowie Produktionsanlagen in allen Mitgliedstaaten erfordern, die jeweils nur für eine bestimmte Anwendung (Verpackung, Möbel, Konsumgüter usw.) bestimmt sind. Diese Lösung ist weder wirtschaftlich tragfähig noch ökologisch nachhaltig, da sie unzählige kleinere Produkt-zu-Produkt-Industrieanlagen schaffen würde. Folge wäre eine ineffiziente Nutzung von Land, Infrastruktur, Ressourcen und Energie.

Die Rezyklierbarkeit auf der Grundlage eines geschlossenen Kreislaufs kann auch zu hohen Materialverlusten führen, um die Qualität der Rezyklate zu erreichen, die für die Verwendung in Verpackungen erforderlich sind. Ein kombinierter Ansatz aus geschlossenem und offenem Kreislauf hingegen ermöglicht, das Neumaterial durch rezykliertes Material auch in anderen Produkten zu ersetzen, wodurch ein größerer Wert in der Wirtschaft erhalten bleibt und folglich Treibhausgasemissionen eingespart werden.

Plastics Europe spricht sich gegen die Einführung einer Negativliste aus, die die Verwendung bestimmter Verpackungsmaterialien oder Materialkombinationen, die als nicht recycelbar gelten, verbietet. Eine solche Liste würde als Innovationsbremse wirken, da sie Fortschritte durch aktuelle und zukünftige Innovationen (in der Materialzusammensetzung, Erkennung, Infrastruktur, Recyclingtechnologien usw.) nicht berücksichtigt. Eine solche Liste untergräbt das Vertrauen in zukünftige geplante Investitionen, die das Recycling vieler Materialien ermöglichen. Die Entwicklung technologieneutraler Design for Recycling (D4R)-Kriterien ist der beste Weg, eine möglichst ideale Definition von Recyclingfähigkeit zu erarbeiten. Eine Definition, welche die Ambitionen der Industrie für die Entwicklung neuer Verpackungssysteme, neuer Materialien, Erkennungs-, Sortier- und Recyclingtechnologien widerspiegelt, um die erforderlichen hohen Qualitäten und Recyclingraten zu erreichen.

Die D4R-Kriterien sollten so bald wie möglich, spätestens jedoch bis Ende 2026, entwickelt und bei Bedarf von einem neutralen technischen Expertengremium regelmäßig aktualisiert werden, um die tatsächliche Recyclingfähigkeit von Verpackungen anhand der neuesten Technologien und Infrastrukturen zu bewerten.

6. Bestehende Rechtsvorschriften berücksichtigen – Die PPWR ist kein geeignetes Instrument zur Regulierung von gefährlichen Stoffen oder der Chemikaliensicherheit

Chemische Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt werden in der Reach-Verordnung (dem weltweit umfassendsten Rahmen für das Chemikalienmanagement) und in anderen Rechtsvorschriften wie der Verordnung über Materialien mit Lebensmittelkontakt behandelt.

Jede Aktualisierung der PPWR sollte im Zusammenhang mit der aktuellen und künftigen Überarbeitung dieser Rechtsvorschriften betrachtet werden. Die Aufnahme von Bestimmungen über gefährliche Stoffe in die PPWR würde eine zweite Ebene von Rechtsvorschriften schaffen, die zu Rechtsunsicherheit führen und die ordnungsgemäße Umsetzung in den Mitgliedstaaten beeinträchtigen würde. Stoffe, die das Recycling behindern könnten, sollten im Zusammenhang mit der Bewertung der Recyclingfähigkeit auf der Grundlage der Design for Recycling-Leitlinien behandelt werden.