Ausnahme von Leerraumquote in der Kritik

Neu eingebracht hat der Umweltausschuss in seinem Bericht zudem einen Punkt, den der Verband äußerst kritisch bewertet. „Die EU-Kommission wollte nach eigenem Bekunden Verpackungen minimieren und Overpackaging den Kampf ansagen – beides Ziele, die die Wellpappenindustrie voll unterstützt und auch schon längst vorlebt mit immer effizienteren Verpackungslösungen,“ betont Würth.

Nun solle jedoch nach dem Willen des Umweltausschusses Mehrweg von der geplanten maximalen Leerraumquote in Höhe von 40 % ausgenommen werden. „Mehrwegsysteme sind ohnehin auf wenige Standardformate angewiesen und somit alles andere als maßgeschneidert. Wenn man ihnen nun noch über eine Ausnahmeregelung unbegrenzte Freiheiten beim Leerraum zugesteht, könnte dies fatale Auswirkungen haben. Dieser Vorschlag läuft außerdem allen Anstrengungen entgegen, die andere Marktteilnehmende für ressourcenschonenden Materialeinsatz, optimal angepasste Verpackungen und schlanke Lieferketten unternehmen,“ so die eindringliche Warnung des VDW-Vorsitzenden.

Als Erfolg hingegen bewerte es die Wellpappenindustrie, dass der Umweltausschuss sich gegen das Verbot kleinerer Wellpappenverpackungen bis 1,5 kg ausgesprochen habe, die bei Obst und Gemüse zum Einsatz kommen. „Der Einzelhandel könnte also druckempfindliche Ware auch in Zukunft mit nachhaltigen Wellpappenverpackungen schützen und die Verschwendung wertvoller Lebensmittel verhindern“, hebt Würth hervor.