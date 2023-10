Die Bangkoker Filiale soll einem Team aus Sales, After Sales und Engineering-Personal als Arbeitsplatz und dem Konzern zur Erschließung südostasiatischer Märkte dienen. Das im Bereich der Sekundär- und Tertiärverpackung tätige Unternehmen beschäftigt weltweit über 500 Mitarbeiter und liefert seine Maschinen an Anwender in der Lebensmittel-, Non-Food-, Pet-Food- und Kosmetikbranche.

Der auf der Interpack 2023 präsentierte Wraparound Packer Somic 434 soll in einem Showroom der Niederlassung in Bangkok für Vorführungen bereitstehen.