Bei Südpack nahmen in diesem Jahr fünf Elektronik-Nachwuchskräfte des ersten und dritten Lehrjahres an dem Projekt teil. Betreut wurden sie von ihrem Ausbildungsleiter Simon Köberle. Gemeinsam mit Mitarbeitern der Abteilungen Produktion, Instandhaltung und Ingenieurswesen identifizierten sie an zwei Anlagen Einsparpotenziale.

Ahmad Tajik und Thomas Dautel befassten sich mit dem Druckluftverbrauch an einer Konfektionsanlage. „Die Druckluft wird aktuell zur Kühlung der Folienschweißnähte permanent eingesetzt. Integrieren wir ein Magnetventil, das durch die Freigabe des Motors angesteuert wird, nutzen wir Druckluft in Zukunft nur noch, sobald der Motor des Förderbands aktiv ist“, so Tajik und Dautel.

Sofern diese Maßnahme an allen Konfektionsanlagen umgesetzt wird, ließen sich einer Kostenkalkulation von Südpack zufolge die jährlichen Energiekosten um einen vierstelligen Betrag senken.