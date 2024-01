Die Blisterfolie eignet sich dem Hersteller zufolge für eine Vielzahl von primären Verpackungsanwendungen, zusammen mit dem von Tekniplex entwickelten Polyesterdeckel Teknilid ist das System auch im Polyester-Recyclingstrom komplett wiederverwertbar.

„Zum ersten Mal können Pharma-Unternehmen eine vollständig recycelbare Blisterpackung verwenden, die einen erheblichen Anteil an recyceltem Material enthält und dabei weiterhin strenge pharmazeutische Qualitätsstandards für Produktschutz und Verbrauchersicherheit erfüllt“, so Melissa Green, Head of Global Marketing bei Tekniplex Healthcare.