Unterbrechungsfreier Bahnspleiß

Herzstück des Spleißprozesses ist das Jetsplice-Spleißband für alle Arten von Rollen-Materialbahnen (beispielsweise Papier, Aluminium, Kunststoff) sowie für Nassleim-/Heißleim-Rollen-Etiketten. Mit dem Spleißband wird in einem speziellen Spleißkopf das Ende einer Materialbahn- oder Etiketten-Rolle mit dem Anfang einer neuen Materialbahn- oder Etiketten-Rolle verklebt, ohne dass der Verpackungsprozess angehalten werden muss.
Durch den variabel einstellbaren Spalt am Spleißkopf passt sich das System innerhalb des Verpackungs-, Etikettier- und Kennzeichnungsprozesses automatisch an unterschiedliche Stärken und Materialien der jeweils zum Einsatz kommenden Folienbahn-Rollen beziehungsweise der (trägerlosen) Etiketten-Rollen an. Da die Material- oder Etiketten-Bahnen je nach verwendetem Material mit einem materialidentischen Spleißband verbunden werden und somit an keiner Stelle des Gesamtprozesses eine Fremdstoff-Untermischung auftritt, erfüllt das Jetsplice-Verfahren die strengen Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung PPWR. Der kleine und robuste Speißkopf wurde nach konstruktiven Vorgaben seitens Jetter vom Verpackungsmaschinen-Spezialisten B+B Automations- und Steuerungstechnik entwickelt und wird in dessen Betrieb auch gefertigt. Die verschiedenen Typen des Jetsplice-Spleißbands wurden von Jetter entwickelt und werden in der betriebseigenen Fertigung produziert.
