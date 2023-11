Die Paperwave Box von Flöter und Airwave Packaging basiert auf dem Frustration-Free-Verpackungskonzept, was zu einer Reduzierung von 40 % des Polstermaterials im Inneren der Box und einer Verpackungszeitersparnis von 50 bis 70 % führt. Die Paperwave-Verpackung ist FSC (C162510)-zertifiziert und besteht zu 100 % aus recycelbarem Papier mit einer dünnen Schicht Kartoffelstärkeblend. Sie kann sowohl im Papiermüll entsorgt als auch zu Hause kompostiert werden.

Der Clamshell-Effekt der Schachtel wird durch das aufgeblasene Paperwave-Inlet verstärkt. Sowohl die Box als auch das Luftpolster können für individuelle Zwecke mit Marketing- und Brandingmaterial bedruckt werden. Die Paperwave Luftpolster werden direkt am Packplatz aufgeblasen, was weniger Energieverbrauch und geringere CO 2 -Emissionen beim Transport bedeutet.