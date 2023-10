Erst 1972 kam es dann zu einer Erneuerung des Markenbildes durch den Graphiker Roland Jenne. Das Motiv erscheint bei ihm bereinigt und verdichtet. Auffällig sind die breite, markante Umrisskontur und der weitgehende Verzicht auf detailistische Binnenzeichnung. Der Graphiker entwarf das Motiv zunächst in Schwarzweiß. Später wurde das Motiv durch Jenne wieder koloriert und gilt bis heute unverändert als das ikonische Gesicht dieser modernen, traditionsreichen Biermarke. Im Jahr 2014 wurde das zwischenzeitig marginal veränderte Etikett wieder zur maximalen Angleichung den Entwurf Jennes zurückgeführt. Zudem ist „Rothaus PILS Tannenzäpfle vom Hochschwarzwald“ bis heute die einzige Biermarke Deutschlands, die an der hochwertigen Ausstattung des Flaschenhalses mit einer Faltakapsel festhält, was an einen Sekt erinnert. Flaschengröße, Ausstattung und Markendesign blieben als prägende Faktoren über Jahrzehnte unverändert und passen in die heutige Zeit besser als je zuvor.

Die Jury lobt den Mut zur Weiterführung des historischen Markendesigns von „Rothaus PILS Tannenzäpfle vom Hochschwarzwald“ und würdigt die Flasche in ihrer Rolle als „Klassiker“ des internationalen Verpackungsdesigns. "Tannenzäpfle" wird im 51. Jahr für seine Designtreue mit dem Preis „Verpackung des Jahres“ 2023 ausgezeichnet.