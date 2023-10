Vor dem Hintergrund solcher gegenläufig wirkenden Entwicklungen und einer schwer vorhersehbaren Marktdynamik suchen viele Onlinehändler aktuell nach Möglichkeiten, ihre Effizienz und Flexibilität zu erhöhen. Ihre Geschäftsprozesse möchten sie so dynamisch und elastisch gestalten, dass sie beispielsweise auf ein Anspringen der Konjunktur ebenso gezielt und schnell reagieren können, wie es bei saisonalen Spitzen, beispielsweise in der Vorweihnachtszeit oder an Black Friday, nötig ist.

In dieser Marktlage ermöglicht die Automatisierung des Fulfillments E-Commerce-Händlern die Möglichkeit, ihre Effizienz und Produktivität zu erhöhen. Ein hoher anfänglicher Kapitalbedarf stellt jedoch häufig eine Hürde für den Einstieg in die Automatisierung dar. Diese Hürde können Onlinehändler mit Robotics as a Service (RAAS) überwinden. Im Vergleich zu einem Kaufsystem ermöglicht eine solche Lösung drei wesentliche Vorteile: Kostenvorteile, Flexibilität und Sicherheit.