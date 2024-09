Ein weiterer Pluspunkt des MIDS ist seine einfache Integration. So ist der Sensor mit Abmessungen von nur 80 mm x 70 mm x 77 mm sehr kompakt und dadurch platzsparend montierbar. Mit Schutzart IP65 oder IP67 und einem spezifizierten Temperaturbereich von - 10 °C bis + 50 °C eignet sich der Sensor auch für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Im Betrieb ermöglicht die automatische Positionserkennung des MIDS, Verpackungen verschiedener Größe sowie deren Position und Ausrichtung zu erfassen. Dadurch ist die Auswertesoftware Sick Nova dann mit einem speziellen Tool zur Vollständigkeitskontrolle in der Lage, den Inhalt an bestimmten Positionen innerhalb von Verpackungen oder Behältern zu überprüfen. Hierfür werden sowohl Höhen- als auch Flächendaten der einzelnen Zellen herangezogen und bei nicht befüllten Zellen Fehlermeldungen ausgegeben.

Befinden sich ein oder mehrere gefundene Objekte außerhalb eines vorab definierten Höhenbereichs, können zusätzliche Warnungen ausgegeben werden. So werden fehlerhafte Produkte vorab ausgeschleust, um eine Stapelbarkeit der Produkte oder das Verschließen von Faltschachteln zu gewährleisten. Auch Gebinde, deren Umverpackung schwierige Eigenschaften aufweisen, wie flexible, schmale oder niedrige Ränder sowie ohne erkennbare Außenkontur, werden somit erkannt und können nachverfolgt werden – und das bei unterschiedlicher Lage oder Position. Darunter fallen beispielsweise Faltschachteln, Getränkekisten oder auch Produkte wie Becher oder Ampullen. Artikel- und prozessbedingte Schwankungen können durch frei wählbare Toleranzen berücksichtigt werden. Für die datentechnische Integration verfügt der 3D-Snapshot-Sensor Visionary-T Mini – und damit auch der MIDS – über eine industrielle Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, über die die 3D-Daten in Echtzeit übertragen werden.