Deutschland verfügt über ein gut etabliertes System zur Sammlung und Verwertung von Einwegverpackungsabfällen aus Kunststoff. Produktreste in Verpackungen wie Zahnpastatuben oder Shampoo-Flaschen werden im gängigen Recyclingprozess ausgewaschen.

Nachteile von Produktrückständen

Produktrückstände bedeuten jedoch nicht nur einen Verlust für die Verbraucher und damit unnötige Überproduktion. Ihr Gewicht führt auch zu höheren Transportkosten und zusätzlichem Aufwand für ihre Entsorgung. Rückstände von Lebensmitteln und anderen Füllgütern haften zudem oft an den Verpackungsoberflächen und müssen abgewaschen werden, was beim Recycling zu Mehraufwand führt.

In seiner Bachelorarbeit untersuchte Konstantin Schinkel, der an der Fakultät für Technische Systeme, Prozesse und Kommunikation den Studiengang Sustainable Materials and Product Design der Hochschule München studiert, die Menge an Füllgutrückständen in mehreren hundert Verpackungen aus einer Sortieranlage. Betreut wurde er dabei von Sven Sängerlaub, HM-Professor für Verpackungstechnik.