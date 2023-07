Um Berührungsängste zwischen Unternehmen und älteren Kandidaten zu reduzieren und die Einstellungsquote aus dieser Zielgruppe zu erhöhen, müssen nicht nur die Entscheider in Unternehmen umdenken, sondern auch die Bewerber. Die Herausforderung besteht also darin, dass diese Zielgruppe einen Perspektivwechsel vollzieht. Die Frage muss lauten: „Wie werde ich von außen gesehen“ und nicht „wie strahle ich heller.“



Der erste Kontakt findet über den Lebenslauf statt. Hier gilt: reflektieren statt perfektionieren. Der hohe Anspruch an seine eigene Leistung drückt sich nicht in Seitenfülle, sondern in Tätigkeit, resultierendem Erfolg und seiner Messbarkeit aus. Der Lebenslauf ist die Eintrittskarte für das erste Einstellungsgespräch. Die CVs dieser Generation leiden häufig unter ihrer Länge. Grundschulbesuche, kurztägige Weiterbildungsveranstaltungen oder die Angabe einer nur wenige Monate dauernden Berufsfindungsphase blähen den CV unnötig auf. Oft fehlt der rote Faden, der den Leser durch relevante Tätigkeiten und ihre messbaren Erfolge leitet, und zwar bezogen auf die Position, auf die man sich bewirbt. Es gilt proaktive statt retrospektive Formulierungen zu wählen. Es geht darum, die eigene Selbstdarstellung zu reduzieren und ein informatives Kompetenzprofil aufzubauen. Bewerber sollten Assessment-Center als eher spielerische Herausforderung begreifen. Sie erfahren, wie andere sie sehen.



Beim Gehalt sollten sie elastischer sein: Generiere ich für mich einen Mehrwert, wenn ich finanziell zurückstecke und eine befriedigende Tätigkeit ausübe, oder identifiziere ich mich durch das, was ich am Monatsende auf dem Konto habe. Die gedankliche Verknüpfung von Anerkennung der eigenen Leistung durch Höhe des Gehalts darf durchaus kritisch in Frage gestellt werden. Sie sollten auch das Thema Umzug mit dem engeren Familienkreis offen diskutieren. Denn im Alter fallen viele Verpflichtungen weg und Bewerber gewinnen wieder an persönlicher Freiheit. Könnte man das Eigenheim auch befristet vermieten, um für einen neuen Job von Frankfurt nach Neckarsulm zu ziehen? Fakt ist: Einstellungshindernisse bei der Generation 50+ sind nicht fehlendes Methodenwissen, mangelnde Erfahrung im Umgang mit Kunden oder „Probleme mit der Kleiderordnung“.

Ältere Bewerber können im Einstellungsgespräch mit ihrem Erfahrungswissen punkten, wenn sie dabei authentisch bleiben und starke Argumente formulieren. Wie können sie ihre Lebens- und Berufserfahrung, geprägt von Erfolgen und Rückschlägen, in die neue Aufgabe einbringen? Ihre Erfahrung ist dabei nicht mit Gewohnheit und Wiederholung zu verwechseln.