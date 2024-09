Demnächst auch im Regal: die monochromen Flaschen. (Bild: Mast-Jägermeister)

Es ist nicht das erste Mal, dass der Hersteller des kultigen Kräuterlikörs mit Sonder-Editionen Aufmerksamkeit und Begehrlichkeit schafft. Das Unternehmen verfolgt damit mehrere strategische Ziele, ohne dabei den Markenkern zu beschädigen. So will Jägermeister auf diese Weise in höhere Preissegmente vordringen und die Marke aufwerten. Ein Beispiel dafür war die Edition "9556 Nights of Exploration", bei der die Essenz 25 Jahre im Eichenfass gereift ist. Mit einem Preis von 560 Euro pro Flasche zielte diese streng limitierte Auflage klar auf das Premium-Segment ab. Darüber hinaus schaffen Design-Editionen und spezielle Produktpakete Sammler-Anreize und erhöhen das Interesse der Konsumenten.

Das trifft auch auf das neue, 199 Euro teure, Designpaket zu. Darüber hinaus kennt Sven Schinder, Director Global Brand & Digital Marketing, weitere Gründe.

Herr Schindler. Jägermeister hat seine Markenfarben neu definiert und standardisiert: Es sind "Herbal Green" und "Culture Orange". Was waren die Gründe für die optische Neupositionierung? Welche Benefits erwarten Sie für die Markenwahrnehmung und die Vermarktung?

Im Rahmen unserer globalen BVI-Entwicklung im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam mit Pantone unsere Farben erarbeitet, Farbcodes gesichert und die Farben „Culture Orange“ und „Herbal Green“ neu definiert, um sie einerseits zu standardisieren und andererseits zu schützen. Außerdem hat die Überarbeitung zu einem frischeren Look geführt und unterstützt damit die Verjüngung der Marke.

Mit den Pantone Design Packs bedienen wir die Bedürfnisse unserer Zielgruppe nach Exklusivität und innovativen und einzigartigen Produkten. Die Edition war innerhalb von Minuten in Deutschland und im Travel Retail ausverkauft – das zeigt, wie groß die Nachfrage nach exklusiven Sammlereditionen im Lifestyle-Segment ist.

Neben dem Pluspunkt, gesetzlich geschützte Farben zu haben: Wie verhält es sich mit der symbolischen Wirkung der neuen Farbgebung?