Viele Nachhaltigkeitsversprechen und Umweltbehauptungen stützen sich auf CO 2 -Kompensationsprogramme, da diese bisher als verhältnismäßig einfache Möglichkeit galten, den CO 2 -Fußabdruck zu reduzieren oder auszugleichen. CO 2 -Kompensation bezieht sich auf die Praxis, Emissionen auszugleichen, indem Kohlenstoffdioxid entweder an anderer Stelle reduziert oder aus der Atmosphäre entfernt wird – beispielsweise durch Investitionen in erneuerbare Energien oder Waldschutzprojekte.



Kompensationsprogramme allein als Grundlage für Nachhaltigkeitsversprechen und Umweltbehauptungen zu verwenden ist jedoch problematisch. Dies liegt daran, dass keine verlässliche und zeitnahe Reduzierung der Emissionen erfolgt. Unternehmen bemühen sich lediglich um einen Ausgleich, ohne tatsächlich in die eigenen Unternehmensaktivitäten einzugreifen. Zudem fehlt es bei vielen Kompensationsprojekten an Transparenz und Qualität. Denn nicht alle Projekte tragen wirklich zur langfristigen CO 2 -Reduzierung bei. Einige könnten sogar negative Auswirkungen auf die Umwelt haben, wie etwa Monokulturen bei Aufforstungsprojekten.



CO 2 -Kompensationen öffentlich zu kommunizieren, birgt daher ein hohes Risiko für Greenwashing. Hinzu kommt, dass Kompensationsprogramme von der Notwendigkeit echter Emissionsreduktionen ablenken können. Daher ist es wichtig, dass Nachhaltigkeitsversprechen und Umweltbehauptungen nicht ausschließlich auf CO 2 -Kompensationsprogrammen beruhen. Darauf zielt auch die Green-Claims-Richtlinie ab: Sie sieht unter anderem vor, dass Unternehmen klar zwischen Ausgleich und Reduzierung von Emissionen unterscheiden. Außerdem sollen sie zukünftig genaue Angaben über die Ausprägung und Qualität ihrer Kompensationen machen.