Antalis Verpackungen entwickelt und vertreibt intelligente Verpackungskonzepte, die dabei helfen, Verpackungsprozesse zu optimieren und Kosten zu sparen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Leinfelden-Echterdingen verfügt über neun Standorte in ganz Deutschland, zwei eigene Entwicklungszentren und beschäftigt rund 225 Angestellte. Österreichische Kunden werden von den Mitarbeitern am Standort in Bergheim, in der Nähe von Salzburg, betreut. Mit der Übernahme der BB Pack Gruppe in Deutschland hat Antalis Verpackungen im April 2022 sein Portfolio im Bereich Verpackungen für den Onlinehandel erweitert und bietet nun auch auf den E-Commerce spezialisierte Verpackungsmaterialien, Designs und Drucklösungen an. Antalis mit Hauptsitz im Großraum Paris (Frankreich) ist in 31 Ländern tätig und bedient mit einem Team von 4.000 Mitarbeitern über 100.000 Kunden. Die Gruppe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten KPP Group Holdings Co, Ltd, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Papier, Verpackung und visuelle Kommunikation mit Hauptsitz in Japan.