Das Booklet-Label mit Void-Siegel wird durch integrierte NFC-Technologie und das Tracing-System Keysecure zu einem digitalen Fälschungsschutzsiegel, das eine zuverlässige Rückverfolgung ermöglicht. (Bild: Schreiner Medipharm)

Fälschungsschutzmerkmale dienen als Authentifizierungsnachweis. Mit ihrer Hilfe kann sichergestellt werden, dass Originalprodukte als solche erkannt werden und Fälscher keine Chance haben, sie unbemerkt nachzuahmen. Von offenen Merkmalen über halb verborgene, digitale bis hin zu verborgenen Merkmalen, die nur mit speziellen technischen Hilfsmitteln überprüft werden können – je nach individueller Anforderung gibt es ein breites Portfolio an Sicherheitstechnologien am Markt. Für die höchste Sicherheit bei pharmazeutischen Produkten sollten unterschiedliche Merkmale verschiedender Levels kombiniert werden. Schreiner Medipharm hat in Kooperation mit Applied DNA Sciences sogar ein hochsicheres Label mit integierter individueller DNA entwickelt. Es basiert auf dem verborgenen Merkmal Signature DNA, gilt als nicht fälschbar und ist auch vor Gericht als forensischer Echtheitsnachweis anerkannt. Überprüft werden kann es mit speziellen mobilen PCR-Geräten und per forensischer DNA-Analyse im Labor. ((Bild 3)

Track & Trace: Identifikation und Nachverfolgung

Um die Bedrohung zu minimieren, dass Arzneimittel entlang der Supply Chain abgezweigt werden, und Graumarktaktivitäten zu verhindern, bieten sich digitale Siegel mit NFC-Technologie und Tracing-Systemen an, die die Identifikation und Rückverfolgbarkeit von Medikamenten ermöglichen. Integrieren lassen sich die Technologien in unterschiedliche Labelformen, etwa als Kombination aus digitalem Sicherheitsfeature und Erstöffnungsindikation auf einem Booklet-Label. Hierbei wird ein Void-Effekt als irreversible

Erstöffnungsanzeige mit einem NFC-Chip kombiniert, der eine digitale Authentifizierung per Smartphone ermöglicht. Zudem ist ein 15-stelliger alphanumerischer Code aufgedruckt – sozusagen ein Fingerabdruck – mit dem das Arzneimittel in Echtzeit verifiziert werden kann. (Bild 4)

Seit Beginn der Covid-19-Pandemie hat der Online-Kauf von Arzneimitteln deutlich zugenommen. Das kann für viele Patienten eine Reihe erheblicher Vorteile bieten, doch viele digitale Verkaufsstellen für Medikamente bewegen sich außerhalb der gesetzlichen Grenzen, und die Käufer setzen sich so dem Risiko des Kaufs gefälschter Produkte aus. Zudem werden die globalen Pharma-Supply-Chains immer komplexer: Dasselbe Arzneimittel wird oft in verschiedenen Ländern produziert, verpackt, vertrieben und verkauft.

Für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist eine der dringendsten gesundheitlichen Herausforderungen die Unterbindung des illegalen Handelns mit Arzneimitteln. Um das zu erreichen, stehen der pharmazeutischen Industrie diverse Sicherheitslösungen auf Labelbasis zur Verfügung, mit denen sich Primär- und Sekundärcontainer schützen lassen. Das erhöht die Patientensicherheit und minimiert die Risiken, die von gefälschten und gesundheitsgefährdenden Medikamenten ausgehen. ●