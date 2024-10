1984 verkaufte Rolf H. Dittmeyer krankheitsbedingt seine Firmengruppe inklusive der von ihm im Jahre 1977 erfundenen Zweitmarke Punica an den amerikanischen Konzern Procter & Gamble. Einem Gerücht zufolge soll er dabei – da Procter & Gamble in Dollar statt in DM zahlte – gut verdient haben. Procter & Gamble setzte in neuen Produktionsanlagen in Worms auf die quadratische „Hypa-S“-Verpackung von Bosch und ein neues kaltaseptisches Abfüllverfahren. Die schlanke und griffige Hypa-S-Flüssigkartonverpackung mit neuartigem Öffnungs- und Verschlusssystem war im heißumkämpften Saftmarkt in Form und Funktion eigenständig und einzigartig. Fernsehwerbespots mit „Onkel Dittmeyer“, der Kindern die Entstehung von Orangensaft erklärte und zahlreiche Werbeslogans wie „Entweder frisch gepresst oder Valensina“ (2003) „Das Glas voll Sonne“ (2006), oder „Wählerische Mütter wählen Valensina“ (um 1985) machten Produkt und Marke populär.