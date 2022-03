Der Verpackungsspezialist Allvac stellt seine Hochtemperatur-Verbundfolie Allflex UHT, wie auch seine anderen Allflex-Folientypen, am Firmensitz im bayerischen Waltenhofen her. Auf der neuen Cast-Coextrusionsanlage können Folien in Stärken von 50 bis 350 µ produziert werden. „Unsere Allflex- Serie ist ein absoluter Allrounder: Denn sie hat nicht nur ein breites Verarbeitungsspektrum, sondern sie ist auch so flexibel und robust, dass sie kleinere Bedienerfehler und falsche Maschineneinstellungen bei der Verarbeitung verzeiht“, betont Herbst.