2023 kam die Maschinengeneration 434 – im komplett neuen Design – auf den Markt, bei der die Entwickler ein Plattform-Konzept bei der Maschinenkonstruktion nutzen. Hierdurch verändert sich das Layout der bisher in einer quadratischen Struktur kombinierten Einzelbaugruppen hin zu einer linearen Anordnung der Stationen vom Kartonformmodul bis zum Verschließmodul. Anwender profitieren von einem schmalen Linien-Grundriss der Verpackungsmaschine, die sich hierdurch einfach in Gesamtlinien integrieren lässt.



Außerdem wurde die Maschinengeneration noch einmal in Sachen Bedienerfreundlichkeit verbessert. So werden Faltwerkzeuge, Leimpositionen und Zuschnittmagazine beim Formatwechsel mittels Stellmotoren automatisch vom Bedienpanel aus angesteuert und ohne manuellen Eingriff auf neue Formate verstellt. Nur noch wenige Formatteile werden in der Maschine mittels Somic Quick-Change-System gewechselt. Und auch beim Gruppieren und Sammeln von Produkten vor dem Verpacken werden bestehende Lösungen mit Zukunftsoptionen ergänzt: Coras ist der Name für die neue Lösung. Das Sammel- und Gruppier-System sortiert, mischt und ermöglicht das uneingeschränkte Kombinieren von Produkten vor der Zuführung an die Endverpackungsmaschine. Das System basiert auf einem Mover-Konzept mit mehrdimensionalem Magnetschwebesystem (Planar-Antriebssystem).



Nicht nur mit dem Blick auf die technischen Optionen ist die Zukunft gut vorbereitet: Auch die Firmenstruktur ist seit 2016 in einer Familienstiftung aufgestellt und die Geschäftsführung an Patrick Bonetsmüller, den ältesten Sohn von Manfred Bonetsmüller, übergeben.

Fachpack 2024: Halle 1, Stand 215