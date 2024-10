In Kooperation mit dem Start-up Sea Me bietet Alpla die Mehrweg-Kunststoffverpackung Zerooo für flüssige Kosmetik- und Pflegeprodukte an. Die PET-Flasche bietet Volumen für 300 ml, ist in drei Farben erhältlich und Alpla zufolge für alle Verschlüsse geeignet. Der lasergravierte 2D-Data-Matrix-Code gibt Aufschluss über den Inhalt jeder Flasche und deren Umlauf. Sie ist kompatibel mit allen automatischen Rücknahmesystemen und kann vollständig recycelt werden.