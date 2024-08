Zerooo steht für Mehrweg im Sinne der Circular Economy in der Kosmetikbranche. Das System des Start-ups SEA ME bietet Markenherstellern neben Glasflaschen erstmals auch sichere, leistbare und nachhaltige PET-Flaschen. Gemeinsam mit zehn Markenpartnern sowie Verpackungs- und Recyclingspezialist Alpla entwickelte das Unternehmen eine vollständig recyclingfähige Lösung. Die PET-Mehrwegflasche mit einem Volumen von 300 ml ist als klare, milchig-weiße und braune Variante verfügbar. Sie eignet sich für alle Verschlüsse und ist als bruchfeste Alternative auch bei Pflegeprodukten in der Dusche anwendbar. Weitere Formate sind geplant.

Innovativer Serialisierungs-Code

Jede PET-Mehrwegflasche von Zerooo ist ein Unikat. Ein lasergravierter 2D-Data-Matrix-Code liefert Informationen über Inhalt und Anzahl der Umläufe. „Die digitale Kennzeichnung sorgt für Transparenz und sichert die Qualität der Flaschen. Sie kann durch die Kombination mit den Informationen vom Etikett zudem mit weiteren Daten zum Produkt angereichert werden“, erklärt Jörg Schwärzler, Senior Technology Manager bei Alpla. Die PET-Mehrwegflasche ist mit allen automatischen Rücknahmesystemen kompatibel. Zum Abschluss ihres Lebenszyklus` werden die Flaschen und Verschlüsse sortenrein sortiert und recycelt.

Ab September präsentieren die ersten Hersteller in Deutschland Kosmetik- und Pflegeprodukte im PET-Gebinde des Mehrwegsystems Zerooo, Österreich folgt ab Oktober. Neben der Eigenmarke von SEA ME zählen dazu unter anderem Sodasan, I+M Naturkosmetik, Speick, Denttabs, 4 People Who Care sowie Aveo von Müller. Das Leergut kann in den rund eintausend Sammelstellen der Zerooo-Handelspartner gegen ein Pfand von 0,50 Euro zurückgegeben werden.

Für eine optimale Wiederverwendung