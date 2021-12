Markt Nachhaltigkeit von Verpackungen im E-Commerce Studie: Das erwartet der Onlinehandel von Versandverpackungen

Nachhaltigkeit gewinnt auch im Versand- und Retourenmanagement immer mehr an Relevanz: So sehen Onlinehändler die größten Optimierungsmöglichkeiten bei nachhaltigeren Versandverpackungen, so das Ergebnis einer aktuellen Studie des EHI. Mehr zu den Erwartungen an Versandverpackungen lesen Sie hier.