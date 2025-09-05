Bertolli bringt Olivenöl in den USA in rPET-Flaschen auf den Markt

Laut Bertolli werden die verwendeten Kunststoffe zunächst gesammelt, nach Polymertyp und Farbe sortiert, gründlich gewaschen und anschließend zu PET-Flocken verarbeitet, aus denen die neuen Flaschen entstehen. Die neue Verpackung ist Teil einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie, die auch die Reduktion von CO₂-Emissionen entlang der Lieferkette umfasst. Bertolli will zudem seine Zulieferer dazu motivieren, ihre eigene Umweltbilanz zu verbessern.

Ein Hinweis auf der Verpackung macht jedoch deutlich, dass nicht in allen Regionen geeignete Recyclinganlagen verfügbar sind. Verbraucher werden daher aufgefordert, sich über die lokalen Recyclingmöglichkeiten zu informieren.

Im Rahmen der Einführung wurde auch das Produkt „Bertolli Extra Virgin Olive Oil Dress & Drizz“ in der neuen rPET-Flasche gelauncht. Diese soll laut Unternehmen die einzige ihrer Art auf dem Markt sein und bietet neben einem komfortablen Griff auch eine besonders präzise Dosierkontrolle.

Im eigenen Nachhaltigkeitsfahrplan nennt Bertolli unter anderem die Reduktion von CO₂-Emissionen, die Minimierung des Verpackungseinflusses sowie die Beibehaltung der „Zero Waste“-Zertifizierung seiner Werke bis 2030. Bereits seit 2022 stammt der Strom für alle Produktionsstätten laut Unternehmensangaben vollständig aus erneuerbaren Quellen.

Regulatorischer Kontext in den USA

Die Einführung der rPET-Flaschen steht auch im Einklang mit nationalen und regionalen Vorgaben. Die US-Umweltschutzbehörde EPA strebt bis 2030 eine Recyclingquote von 50 Prozent an. In Kalifornien schreibt die Regelung AB793 bereits heute einen Mindestanteil von 15 % Recyclingmaterial in Plastikflaschen vor. Dieser soll bis 2025 auf 25 % und bis 2030 auf 50 %steigen.