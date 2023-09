Markt Neue Mehrwegglaslinie beim Getränkehersteller Coca-Cola baut Mehrwegportfolio in Österreich aus

Coca-Cola hat rund 12 Mio. Euro in eine Abfüll- und Waschanlage in seinem Werk in Edelstal, Österreich, investiert. Mit der Mehrwegglaslinie erweitert sich das Portfolio um Coca-Cola und Coca-Cola Zero Mehrweg-Glasflaschen für daheim mit 0,4 l. Einfach hier klicken.