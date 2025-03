Der globale Markt für Flaschen wächst stetig und verzeichnete seit 2019 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von + 2,1 %. Bis 2027 wird sogar ein noch stärkeres Wachstum von jährlich + 3,9 % prognostiziert. Allerdings konzentriert sich dieses Wachstum auf wenige Märkte. Besonders Indien hebt sich mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von + 16,7 % hervor und wird in den kommenden Jahren gemeinsam mit China einen erheblichen Anteil des absoluten Marktwachstums ausmachen. Im Gegensatz dazu war die Marktentwicklung in Deutschland in den vergangenen Jahren rückläufig. Auch innerhalb der Branchen gibt es deutliche Unterschiede: Während Segmente wie Beer und Dairy geschrumpft sind, verzeichnen andere, insbesondere Softdrinks, ein starkes Wachstum – mit einer jährlichen Wachstumsrate von + 5,4 %.

Europäischer Markt für Flaschen: Segmentierung nach Regionen und Wachstumsmärkte. (Bild: Global Data 2024)