| von Benjamin Müller „Wir wollen im Verpackungsmarkt mit dem Flexodruck kräftig mitspielen“

Heidelberger Druckmaschinen präsentiert Boardmaster im Live-Betrieb

Am 14.11.2023 präsentierte Heidelberger Druckmaschinen am Standort Weiden die Flexodruckmaschine Boardmaster im Live-Betrieb. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Verpackungen will sich der Konzern auf dieses Segment weiterhin fokussieren.