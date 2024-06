Bei zwingend notwendigen Verpackungen verfolgen wir das klare Ziel, diese so zu designen, dass sie problemlos in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden können. Deshalb setzen wir auf die verstärkte Verwendung von Papierverpackungen und Monomaterialien, die beide eine hohe Recyclingquote aufweisen.

Wir haben auch 2021 mit dem Datenmanagement-System DPC den Deutschen Verpackungspreis in Gold gewonnen. Der Algorithmus berechnet die Verpackungsgröße in Abhängigkeit der individuellen Kundenbestellung inklusive des Weges und der Wetterdaten für die Kühlleistung. Das führt zum Einsatz von weniger Verpackungsmaterial und optimiert den Logistik- und Abpackprozess.

Drei Jahre lang war ich bei HelloFresh für Verpackungen zuständig. Ich habe ein Team aufgebaut, ein Testlabor eingerichtet und die eine oder andere Innovation begleitet. So haben wir gemeinsam mit einem Lieferanten in UK und Henkel eine neuartige Isolierverpackung entwickelt.

Seit einem Jahr bin ich im Grocery- Einkauf Team. Ich kaufe unter anderem Nudeln, Reis und Nüsse ein und arbeite direkt mit den Herstellern zusammen. Auch da geht es immer wieder um Verpackung. So bezieht Hello Fresh zwar den Basmati-Reis in Indien, verpackt wird er allerdings in Europa. Damit stellt sich sofort wieder die Frage nach der besten Verpackung und auch darum, wie die Supply-Chain optimal aussieht. Mein dreiköpfiges Team unterstützt die Lieferanten dabei, sich in der Hinsicht weiterzuentwickeln. Denn mit unseren Kochboxen brauchen wir andere Lösungen als beispielsweise Supermarktketten.

Was mir bislang am meisten Spaß gemacht hat? Ganz einfach: Sachen auszuprobieren und sie dabei auch mal kaputt zu machen. Also eine Verpackung auf den Boden zu knallen und zu sehen, was mit dem Produkt passiert. Oder, wie beim Praktikum bei BMW, eine Rampe nachbauen zu lassen, um die eigenen Paletten zu testen. Spannend war es auch zu simulieren, wie sich Paletten in einem Containerschiff bei einer Gewichtskraft von 4 G verhalten. Dafür stellte uns die Feuerwehr ein passendes Gerät mit Kippvorrichtung zur Verfügung. Es geht letztlich darum, die Grenzen von Materialien auszutesten. Das Schöne dabei: Man erhält sofort ein greifbares Ergebnis, das dann weitergedacht werden kann. Nicht nur in der Tiefe, um mit Fachleuten auf Augenhöhe diskutieren zu können, sondern aufgrund meiner Erfahrungen auch in der Breite.

Ich liebe es, eine Herausforderung möglichst ganzheitlich zu denken, wobei viele verschiedene Bereiche im Unternehmen involviert sein können. Dabei hilft mir sicherlich meine ureigene Neugier, aber auch heute noch das Studium, von dem ich immer noch fasziniert bin. Vor allem, wie es in Berlin mit dem Fokus Materialtechnik angelegt ist. Wenn ich weiß, wie das Material besorgt und recycelt wird