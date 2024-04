In diesem Zusammenhang gewinnt Wellpappe als natürliches Verpackungsmaterial für Lebensmittel zunehmend an Bedeutung, da es durch seine Vielseitigkeit und seine ökologischen Eigenschaften überzeugt und in vielen Bereichen Kunststoff problemlos ersetzen kann. Dass dies bereits aktiv passiert, macht ein Blick in die Obst- und Gemüseabteilungen in Supermärkten deutlich: Das „klassische“ Obstkörbchen aus Kunststoff wird vielmals durch die Variante aus Wellpappe ersetzt. Durch ihre spezielle Struktur bietet Wellpappe einen effektiven Schutz vor Stößen, Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen, was die Qualität der verpackten Lebensmittel sicherstellen kann.



Bei einer Untersuchung der Universität Freiburg aus 2021 wurden die gängigen Obstkorb-Varianten in Form von PET und Wellpappe auf Basis einer erstellten Ökobilanz miteinander verglichen. Dabei wurden die Umweltbelastungen des Lebenszyklus des Produktes analysiert. Die Resultate verdeutlichen, dass der Lebenszyklus einer Wellpappenschale 17 g CO 2 e-Äquivalente erzeugt, im Gegensatz dazu generiert die PET-Variante 36 g CO 2 e-Äquivalente – also mehr als doppelt so viel. Dabei beziehen sich die Messungen jeweils auf den gesamten Lebenszyklus der Verpackung, angefangen bei der Herstellung bis hin zum Wertschöpfungsende. Wellpappverpackungen heben sich im Gegensatz zu Kunststoffverpackungen durch ihr biologisches End-of-life-Szenario besonders positiv hervor.