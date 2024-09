Für Jochen Sproll war es eine klare Entscheidung, von Koenig & Bauer zu dem kleinen Single-Pass-Start-up zu wechseln. Er wollte aktiv dazu beitragen, etwas Neues aufzubauen und nicht nur von außen supporten. Auch für Benjamin Bösch, Sales Director bei Koenig & Bauer Durst, war es ein ganz bewusster Schritt: „Nach vielen Jahren bei HP und Landa ist das spannende bei Koenig & Bauer Durst, das Know-how aus zwei Welten für unseren Kunden zusammenbringen zu können.“



Das gilt auch für das Team von „KBD“, das heute aus ehemaligen Koenig & Bauer-Mitarbeitern, aus ehemaligen Durst-Mitarbeitern und aus extern gewonnenem Personal besteht. „Jeder hat natürlich seine Wurzeln und auch sein Netzwerk in die beiden Mutterkonzerne oder in andere Branchenunternehmen, was wir sehr schätzen“, so Sproll. „Trotzdem sind wir ein Team mit einer Start-up-Mentalität, aufgebaut auf unschätzbarer Markt- und Produktkenntnis, einem soliden Konzerncontrolling und einer starken Finanzierungsbasis.“ Denn nicht zu vergessen: Solch eine Neuentwicklung einer Druckmaschine dürfte ein beachtliches Investment erfordern, zu dem die beiden Mütter sich – getreu ihrer Unternehmensanteile am Joint Venture – paritätisch verpflichtet haben.



Die guten Erfahrungen aus der Partnerschaft zwischen Koenig & Bauer und Durst haben auch dazu geführt, dass man den jeweiligen Partner noch besser kennen und schätzen gelernt hat und so Koenig & Bauer auch für die Verwirklichung der neuen Metjet One das Know-how der Südtiroler eingebunden hat – nicht im Rahmen des Joint Ventures, das sich ganz auf Wellpappe und Faltschachtel fokussiert – sondern im Zuge einer regulären Entwicklungszusammenarbeit.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Ob die Entscheidung für ein 50/50-Joint-Venture richtig war, beantwortet Sproll mit einem klaren „Ja“. Er ist sich sicher, ohne das Joint Venture hätte es eine Lösung wie die Varijet 106 als Single-Pass-Drucklösung für den Verpackungsdruck nie gegeben. Dabei war allen Beteiligten klar, was 50/50 bedeutet, so Sproll: „Gleichberechtigung, Vertrauen und gemeinsamer Erfolg sind die Basis für eine langfristige, strategische Partnerschaft.“



Natürlich muss es bei solch einer Partnerschaft auch Regelungen geben, wie bei möglichen Uneinigkeiten reagiert werden kann. Laut Sproll hat es solche Situationen bisher aber nicht gegeben. Man habe sich seit Gründung regelmäßig alle vier Wochen in einem Steering Committee über die gemeinsamen Ziele abgestimmt, zweimal im Jahr treffe man sich zusätzlich zu einer Gesellschafterversammlung, bei der auch die CEOs beider Mutterunternehmen am Tisch sitzen. Dabei laufe die Zusammenarbeit standortübergreifend gut. „Wir sitzen an drei Standorten in eigenen Räumlichkeiten in den Gebäuden unserer Mütter. Es fühlt sich an, als wären wir das Innovation Hub mit einem jungen Team, das ob seiner Größe pragmatisch Lösungen entwickeln muss und darf“, so Bösch.



Mittlerweile hat Koenig & Bauer Durst in der Wellpappe elf Maschinen im Markt (vorwiegend weiter entwickelte Modelle der Delta SPC 130), in der Faltschachtel sind es drei Varijet 106. Aufgrund der guten Resonanz auf der Drupa 2024 rechnet KBD mit zahlreichen weiteren Installationen in den nächsten Monaten und sieht seine Aufgaben in den nächsten zwei bis drei Jahren im weltweiten Roll-out der Single-Pass-Druckmaschinen sowie in der ständigen Weiterentwicklung der Produkte und der Plattform. „Aktuell arbeiten wir an einer Einstiegsversion unserer digitalen Druckmaschine für Wellpappe, der Delta SPC 130 Core, die unseren Kunden die Möglichkeit bietet, kostengünstig in den Digitaldruck einzusteigen und je nach Bedarf die Maschine modular auszubauen“, gibt Sproll einen Ausblick auf die nahe Zukunft. „Und im Faltschachtelmarkt starten wir mit der Varijet 106 in das Kapitel der Serienproduktion und bereiten hierfür alle Funktionen für den Hochlauf vor, um unsere Kunden bestmöglich zu betreuen und rasch Volumen auf die Maschine zu bringen. Technologisch fokussieren wird uns unter anderem auf höhere Geschwindigkeiten sowie hybride Maschinen in Verbindung mit dem Offsetdruck.“