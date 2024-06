Nescafé sei heute die erste Kaffeemarke im deutschen Handel, die eine Kaffeemixdose aus Papier verwendet, heißt es in der Pressemitteilung. Die Dose besteht zu 95 % aus Papier. Kaffeefans können sie somit in der Papiertonne entsorgen. Deckel und Siegelfolie sind ebenfalls recycelbar und gehören in die gelbe Tonne.

„Konsument:innen wünschen sich vermehrt nachhaltigere Verpackungen. Diesem Wunsch kommen wir mit der neuen Papierdose nach“, sagt Anne Braun, Marketing Director der Kaffeemarken von Nestlé Deutschland im Lebensmitteleinzelhandel. „Die Umstellung ist Teil der Strategie von Nestlé, Produkte in verbesserten Verpackungen zu umhüllen. Nestlé hat sich verpflichtet, dass mehr als 95 % seiner Kunststoffverpackungen weltweit bis 2025 für das Recycling geeignet oder wiederverwendbar sind. Wir wollen darüber hinaus weltweit im Vergleich zu 2018 ein Drittel weniger Neuplastik verwenden. Dieses Ziel wollen wir auch bis 2025 erreichen.“

Nescafé-Produkte mit neuem Design

Veränderungen gibt es auch im gesamten Nescafé-Sortiment. Das Produktangebot der Marke steht ab sofort mit einem neuen Design im Supermarktregal. Die Verpackungsgestaltung von Nescafé Cappuccino, Latte, Classic und Gold wurde erneuert. Das neue Design setzt auf den sogenannten Nescafé-Akzent als wiederkehrendes Motiv. Er bildet den optischen Anker und sorgt für hohe Markenwahrnehmung im Regal, so das Unternehmen. Wie intensiv eine Kaffeesorte schmeckt und was sie auszeichnet, steht jetzt bei allen Produkten auf der Verpackungsvorderseite der verschiedenen Varianten. Das soll die Kaufentscheidung erleichtern.