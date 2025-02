Gewinnerthema auf der Packaging Machinery Conference

Ob Rezyklat oder faserbasierte Packmittel: Die Frage, wie sich Verpackungsprozesse möglichst effizient von konventionellen Produktverpackungen auf alternative Materialien umstellen lassen, beschäftig aktuell viele Unternehmen, das unterstreicht die Auszeichnung von Koch Pac-Systeme durch die Jury des Top 100-Awards.

Und so wird das Thema auch auf der Packaging Machinery Conference, die am 4. und 5. Juni erneut in München stattfindet, von Prof. Dr. Marek Hauptmann, Abteilungsleiter Verpackungs- und Verarbeitungstechnologie am IVV Dresden adressiert.

Und auch die ebenfalls ausgezeichnete Uhlmann Pac-Systeme ist auf dem Event vertreten: CTO & Managing Director Cristian Reiter spricht im Themenblock Globalisierung über Risikomanagement bei Lieferketten.

