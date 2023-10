Das Verpackungspapier hat eine Sauerstoff-, Fett- und Mineralölbarriere und kommt beispielsweise für die Verpackung von Schokoladeprodukten oder Snacks zum Einsatz. Dabei ist die Verpackungslösung voll kreislauffähig und wurde mit 19 von 20 möglichen Punkten von dem Umweltdienstleister Interseroh mit dem Siegel „Made for Recycling“ ausgezeichnet.

Umweltstaatssekretär Dr. Andre Baumann zeichnete am 24. Oktober 2023 in der Schwabenlandhalle in Fellbach die diesjährigen Preisträger und Nominierten aus und erklärte: „Die diesjährigen Preisträger und die umfangreiche Liste der nominierten Unternehmen zeigen, wie ideenreich die baden-württembergische Industrie daran arbeitet, ihre Produkte nachhaltig und ressourcenschonend herzustellen. Mit dem Umwelttechnikpreis wollen wir diese Innovationen sichtbar machen.“

Frank Lendowski, Vorstand Finanzen und Verwaltung der Koehler-Gruppe und Dr. Markus Wildberger, Bereichsleiter Technologie bei Koehler Innovation & Technology, nahmen den Preis bei der Verleihung in Fellbach entgegen. „Nachhaltiges Handeln ist ein Grundprinzip der Koehler-Gruppe, Grundlage der Unternehmensstrategie und somit ein integraler Bestandteil unserer Organisation. Die Auszeichnung mit dem Umwelttechnikpreis für unser flexibles Verpackungspapier ehrt uns und motiviert uns gleichzeitig, weitere innovative papierbasierte Lösungen für die Zukunft zu entwickeln“, kommentiert Lendowski die Bedeutung des Preises für das Unternehmen.