Food Deutsche Testrestaurants McDonald‘s testet eigenes Mehrweg-Pfandsystem

McDonald’s bietet aktuell in ausgewählten Restaurants bei Berlin und München Getränke und Desserts in Mehrweg-Verpackungen an. Das Unternehmen testet so sein eigenes Pfandsystem, das es Ende 2022 in allen deutschen Filialen einführen will. Einfach hier klicken.