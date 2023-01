Aus den Antworten bezüglich der Entscheidung zwischen zwei verschiedenen Verpackungsformaten ist die wachsende Vorliebe der Konsumenten für Kartonverpackungen zu erkennen. Die Präferenz für dieses ökonomisch und ökologisch verträgliche Verpackungsmedium stieg von 81 % im Jahr 2019 auf 86 % in der Untersuchung von 2022. Die Verbraucher in Spanien und Deutschland greifen sogar noch häufiger zu kartonverpackten Produkten, nämlich zu 90 % beziehungsweise 89 %, während die Briten mit nur 79 % dahinter liegen.

Unter Anerkennung der Bedeutung der Wiederverwertbarkeit von Verpackungen – und damit der Vorzüge von Karton – ist für 85 % der Befragten „bequemes Recycling“ wichtigstes Verpackungsmerkmal. Verpackungen aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen stehen ebenfalls hoch im Kurs, wobei 81 % der Befragten dies mit der Rolle der Verpackung zum Schutz des Produkts (81 %) gleichsetzten. Und: Verbraucher sind bereit, für diese Vorteile zu zahlen. Fast drei Viertel (72 %) würden mehr für ihr gewünschtes Produkt bezahlen, wenn dessen Verpackung weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt hätte. Ein Viertel wäre bereit, 5 bis 10 % mehr zu bezahlen, und 8 % können sich sogar vorstellen, 10 bis 20 % mehr zu zahlen.

Auch bezüglich ihres Wissens über die Recyclingfähigkeit von Verpackungsmaterialien zeigen Verbraucher in Europa große Zuversicht: 77 % der Verbraucher sind sich sicher zu wissen, welche Verpackungsmaterialien recycelt werden können. Spitzenreiter auf der Vertrauensskala sind Papier und Karton mit 82 %, gefolgt von Glas (80 %) und Wellpappe (78 %). Am unteren Ende der Skala glauben lediglich 48 % an die Recyclingfähigkeit von Kunststoffkaffeebechern und 47 % an jene von flexiblen Kunststoffverpackungen.

Winfried Mühling, Direktor für Marketing & Kommunikation von Pro Carton, äußerte sich zu den Ergebnissen der Untersuchung wie folgt: „Die Erkenntnisse unserer neuesten Verbraucherumfrage belegen eindeutig, dass Verbraucher entschlossen sind, ihren Beitrag für Recycling und den Schutz des Planeten zu leisten. Die Studie unterstreicht nicht nur die Auswirkungen der aktuellen globalen Krisen, sondern auch die entschlossene Haltung der Verbraucher, seit die Nachhaltigkeitsdebatte in den Vordergrund des öffentlichen Interesses gerückt ist.

Die Ergebnisse zeigen uns, dass Verbraucher bereit sind, ihren Teil beizutragen, aber sie erwarten auch, dass Marken und Hersteller auf ihren Appell mit umweltfreundlicheren Verpackungen und Hinweisen zum Recycling reagieren – beides sind wichtige Bestandteile der Stärken der Karton- und Faltschachtelindustrie. Das Vertrauen der Verbraucher in Europa in das Sammel- und Recyclingsystem für faserhaltige Verpackungsmaterialien ist besonders hervorzuheben. Die hohe Recyclingquote von 82 % für Papier- und Kartonverpackungen in Verbindung mit der hohen Widerstandsfähigkeit der für die Herstellung von Karton verwendeten Fasern macht das Material zu einem echten Champion der Kreislaufwirtschaft.“