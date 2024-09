Das Innovationsunternehmen Metsä Spring der Metsä Group hat offiziell den vorkommerziellen Verkauf seiner innovativen Verpackungslösung Muoto gestartet. Diese umweltfreundlichen Verpackungen auf Holzbasis eignen sich laut Hersteller für eine Vielzahl von Anwendungen, von Takeaway-Verpackungen bis hin zu industriellen Einsätzen. Die Produkte zeichnen sich durch ihre natürliche Zusammensetzung aus, die Sicherheit und Ungiftigkeit gewährleistet, und bieten gleichzeitig ein geringes Gewicht bei hoher Robustheit.

Die ersten Muoto-Produkte werden seit Mai 2022 in einer Demonstrationsanlage in Äänekoski, Finnland, in Zusammenarbeit mit Valmet hergestellt. Mit dem Beginn der vorkommerziellen Phase erreicht Metsä Spring einen wichtigen Meilenstein und plant, bei erfolgreicher Markteinführung eine Investition in eine kommerzielle Produktionsstätte zu prüfen.

„Wir sind begeistert von den bisherigen Ergebnissen. Es ist selten, dass eine holzbasierte Lösung so schnell marktreif ist. Muoto bietet eine nachhaltige und sichere Alternative zu konventionellen Verpackungen und ist vielseitig einsetzbar“, sagt Jarkko Tuominen, Vice President of Projects bei Metsä Spring. Besonders bemerkenswert ist die Effizienz des Produktionsprozesses: Die Zellstoffmasse wird direkt zu Verpackungen geformt, getrocknet und automatisiert fertiggestellt – mit minimalem Wasser- und Ressourcenverbrauch.

Durch den vorkommerziellen Zugang möchte Metsä Spring wertvolles Feedback von Pilotkunden erhalten, um das Produkt weiter zu optimieren. Angesichts der EU-Richtlinie zu Einwegkunststoffen und der neuen EU-Verpackungsverordnung PPWR wird Muoto als nachhaltige und erschwingliche Alternative zur derzeitigen Verpackungslandschaft gesehen.