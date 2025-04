Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, übernimmt Mondi die westeuropäischen Werke von Schumacher Packaging. Die Übernahme umfasst sieben Wellpappenverarbeitungswerke, zwei Vollpappenwerke und vier Vollpappen-Verarbeitungsstätten in Deutschland, Benelux und Großbritannien, darunter hochmoderne Standorte in Ebersdorf und Greven. Diese strategische Entscheidung ermöglicht Mondi eine stärkere Integration entlang der Wertschöpfungskette, was Abfallreduktion, Effizienzsteigerung und die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen unterstützt.

Andrew King, CEO der Mondi Gruppe, betonte die Bedeutung dieser Akquisition: „Wir erweitern unsere Reichweite in Westeuropa erheblich und bieten unseren Kunden ein umfassenderes Angebot an nachhaltigen Verpackungslösungen.“ Die neuen Kapazitäten und das Know-how von Schumacher Packaging werden genutzt, um innovative Lösungen für den stark wachsenden E-Commerce-Markt bereitzustellen.

Die Schumacher Packaging Gruppe hat 2023 einen Jahresumsatz von rund 940 Mio. Euro verzeichnet und damit einen Rückgang von rund 21 %. Die Mitarbeiterzahl liegt bei rund 4.000. Als Gründe für die Entwicklung wurden neben der Konjunkturflaute sinkende Papierpreise und Sondereffekte genannt.

Mondi erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 7,3 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,2 Mrd. Euro aus der laufenden Geschäftstätigkeit und beschäftigte 22.000 Mitarbeiterinnen weltweit. Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI), wo die Gruppe zum FTSE100 gehört, und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP).