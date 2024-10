Die eigentliche Überraschung aber stellen im ersten Moment die chinesischen Hersteller dar. Ob Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd. mit Sitz in Hangzhou oder die New Newamstar Packaging Machinery Co., Ltd. mit Firmensitz in Zhangjiagang: Alle im Ranking vertretenen Firmen sind zwar gewachsen, aber fast immer weniger stark als die nicht-chinesischen Wettbewerber.

Das ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass chinesische Maschinenbauunternehmen mit Fokus Verpackungstechnik den deutschen und europäischen Herstellern immer mehr das Wasser abgraben. So lautete unter anderem die Analyse von Richard Clemens, Geschäftsführer Fachverband Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen beim VDMA, auf der Packaging Machinery Conference in diesem Jahr.

Denn neben der problematischen Datenlage führt Clemens an, dass es eine sehr große Zahl von kleineren Firmen gibt, die vom Ranking nicht erfasst würden, mehr oder weniger unterhalb des Radars flögen. Dazu passt, dass drei der vier Firmen im Ranking noch relativ jung sind. Zudem, so Clemens weiter, sei es Fakt, dass China die Branche subventioniere und sich die Exporte nach Europa sehr stark entwickelt hätten. So stieg der Exportanteil Chinas nach Europa von 18 % im Jahr 2017 auf 43 % im Jahr 2023. Insgesamt machten die Exporte nach Europa einen Wert in Höhe von rund 530 Mio. Euro im vergangenen Jahr aus – Tendenz weiter steigend. Gut möglich, sagt Richard Clemens, dass die China auf der bevorstehenden Messe Interpack 2026 nach Deutschland und Italien das Land mit den meisten Ausstellern ist.