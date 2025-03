Bei der Gestaltung der Schutzeinrichtungen stellt sich grundsätzlich die Frage: Schutzzaun oder berührungslos wirkende Schutzeinrichtung (BWS)? Ist eine hohe Produktivität mit hohen Taktzahlen gefordert, fällt die Wahl meist auf Schutzzäune, die den Roboter vollständig umhausen, um so einen störungsfreien Betrieb zu ermöglichen. Vieles spricht hier für ganzheitliche Mensch-Maschine-Schnittstellen, die dem Bediener auch direkt an der Schutztür die nötigen Informationen bereitstellen wie etwa eine Sicherheitszuhaltung AZM201 in Kombination mit einem Bedienfeld BDF200. Auch eingeschränkte Platzverhältnisse lassen nicht immer den Einsatz von berührungslos wirkenden Schutzvorrichtungen wie etwa BWS zu, da ein größerer Sicherheitsabstand benötigt wird.



Doch wenn Roboter flexibel zum Einsatz kommen sollen oder sogar mit dem Menschen kooperieren, sind Schutzzäune hinderlich. Deshalb kommen in diesen Fällen berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen zur Anwendung. Optoelektronische Schutzeinrichtungen – sprich Sicherheitslichtvorhänge und mehrstrahlige Sicherheitslichtschranken – bieten größere Flexibilität und bei kluger Konstruktion auch Platzersparnis.



Darüber hinaus bieten sie die Möglichkeit, Mutinglösungen zur Mensch-Material-Unterscheidung zu realisieren. Dann können beispielsweise Packstücke in den Gefahrenbereich der Palettieranlage beziehungsweise aus ihr heraus gefördert werden und zugleich wird erkannt, ob eine Person den Gefahrenbereich betritt oder in ihn hineingreift. In diesem Fall wird die Anlage sofort gestoppt.