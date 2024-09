Die Produkte seit dem 2. September 2024 mit der überdimensionalen Preis-Inszenierung für vier Wochen deutschlandweit in allen Penny-Märkten erhältlich. Kommunikativ wird die Aktion aktuell auf Social Media, Out of Home und am POS beworben.

Das Preisschild ist die Verpackung

„Wie prominent kann man Eigenmarken in Szene setzen?“ lautete die Ausgangsfrage, die sich Penny und Serviceplan Neo zu Beginn des Projektes stellten. Schnell war klar, was den Kunden ins Auge springen sollte: der günstigste Preis. Die Lösung: Das Preisetikett ist nicht nur am Regalplatz, sondern ist die Verpackung an sich – ein Novum im Lebensmitteleinzelhandel.

„Penny bietet dauerhaft günstige Preise, auf die man sich verlassen kann – egal, ob bei Marken oder noch günstigeren Eigenmarken. Mit der Aktion 'Kleine Preise ganz groß' bringen wir erstmals den Preis auf die Verpackung. Und zwar mit einer optisch attraktiven Limited Edition, die plakativ zeigt, dass unsere Eigenmarken immer die günstigste Wahl sind", erklärt Dr. Jan Flemming, Geschäftsleiter Marketing bei Penny.