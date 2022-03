Die meisten E-Commerce-Händler verwenden entweder Plastiktüten oder Einwegkartons, um ihre Produkte an Kunden zu liefern. Diese Praktik trägt allerdings zum Problem der Verschmutzung durch feste Abfälle und Kunststoffe bei. Um dies zu lösen, entwickeln Verpackungs-Start-ups Mehrwegverpackungen, die Verbraucher an die Unternehmen zurückgeben können, damit sie für weitere Lieferungen verwendet werden können.

Boox ist ein in den USA ansässiges Start-up, das wiederverwendbare Versandbehälter für E-Commerce-Händler anbietet. Das Unternehmen ersetzt Kartons durch eine wiederverwendbare Alternative namens Boox. Die Lösung ist so konzipiert, dass sie versendet, zurückgegeben und dann wiederverwendet werden kann. Die Schachteln lassen sich leicht ohne Klebeband oder Klebstoff zusammenbauen, sind stärker als Pappe und lassen sich nach Gebrauch flach zusammenfalten. Verbraucher geben die Box dann zurück, indem sie sie an einer örtlichen Sammelstelle abgeben. Kunden haben auch die Möglichkeit, eine Abholung mehrerer Boxen von zu Hause zu vereinbaren.