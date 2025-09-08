Traditionsunternehmen Casimir Kast stellt Insolvenzantrag

Casimir Kast, eines der ältesten Unternehmen in der Branche, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Verpackungen und Displays aus kaschierter Wellpappe und Vollkarton. Die Firma bietet ein breites Spektrum an Lösungen für den Point of Sale sowie für Versand und Logistik.

Trotz des Insolvenzantrags bleibt der Geschäftsbetrieb bei Casimir Kast vorerst bestehen. Die rund 160 Mitarbeitenden wurden umfassend informiert, ihre Löhne sind über das Insolvenzgeld bis Ende November gesichert. Aufträge werden weiterhin produziert, neue werden angenommen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Dirk Pehl, unterstützt von Dr. Jürgen Erbe, arbeitet intensiv daran, die wirtschaftliche Lage zu analysieren und Perspektiven für eine Sanierung zu entwickeln.

Kostenexplosion und Investitionsdruck

Die Insolvenz steht exemplarisch für die Herausforderungen, mit denen viele Verpackungshersteller derzeit konfrontiert sind. Laut Pressemitteilung rutschte der Betrieb „wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Deutschland“ in eine „finanzielle Situation“. Daher habe es keine Alternative zur Insolvenz gegeben, um größeren Schaden vom Unternehmen abzuwenden. „Einerseits die Zurückhaltung der Verbraucher, aber andererseits die Steigerung der Kosten bei Löhnen, Energie und Materialkauf. Das führte zu der Schieflage“, so der Sprecher des Insolvenzverwalters in „Bild“.

Casimir Kast hatte in den vergangenen Jahren rund zehn Mio. Euro in moderne Maschinen und eine eigene Energieversorgung investiert. Maßnahmen, die sicherlich sinnvoll waren, aber nicht ausreichten, um den Betrieb eigenständig zu stabilisieren.

Viele mittelständische Verpackungsunternehmen stehen unter massivem Druck, ihre Produktionsprozesse zu modernisieren und gleichzeitig die Kostenexplosion zu bewältigen. Die Kombination aus hohen Rohstoffpreisen, Energiekrise und einem zunehmend volatilen Marktumfeld bringt selbst etablierte Betriebe ins Wanken.